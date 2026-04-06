高市早苗首相の悲願といわれる「国旗損壊罪」の導入に向けて、自民党が議論をスタートした。日の丸を破ったり、汚したり、掲げられているものを勝手に外したりする行為を罰しようというもので、議員立法で早期の刑法改正を目指している。これに、「今やることお？」と首をかしげたのは東京大大学院の斎藤幸平准教授だ。2026年4月5日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）でこう主張した。「保守の政治家の方にこそ、ドーンと構え