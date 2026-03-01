◆オープン戦中日９―２ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）中日とＤｅＮＡのオープン戦で初めて、今季からＮＰＢ事務局内に新設される「リプレーセンター」を利用してのリプレー検証が行われた。８回１死一塁から一ゴロを放ったＤｅＮＡ・梶原が併殺崩れで一塁セーフの判定。これに対し、中日・井上監督がリクエストを要求。牧田責任審判員がヘッドセットを装着して「リプレーセンター」からの連絡を受けた結果、判定は覆ら