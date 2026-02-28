3月末までに国内の全店舗を閉店するロッテリア3月末に姿を消すことになったロッテリア。1972年に日本1号店が誕生してから54年の長き歴史を、思い出と共に振り返ってもらいました！【写真】ロッテリアの名品＆懐かしのメニュー＊＊＊【ロッテリアはなぜ閉店する？】54年の歴史を持つ大手ハンバーガーチェーンのロッテリアが今年3月末までに国内の全店舗を閉店し、新業態のゼッテリアへ順次切り替えることを発表。ロッテリアに思