2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）の開催を記念して、「2026 World Baseball Classic（TM）公式プレミアムデフォルメフィギュア」が完全受注生産にて発売する。2026年3月31日（火）23：59までの期間限定で、essprideが運営するメーカー直販ECサイト『モバショップ』で予約を受け付ける。＞＞＞プレミアムデフォルメフィアギュを4面チェック！（写真18点）今回の商品は、大谷翔平をはじめとしたスター選手たちが大集結。公式ならで