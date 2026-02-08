【モデルプレス＝2026/02/08】LAPONE GIRLSは、静養のため一昨年から活動を休止していたIS:SUE（ヨミ：イッシュ）の最年少メンバーであるRINが、自身の20歳の誕生日である2月8日より活動を再開することを発表。あわせて、メンバー4人の新たなビジュアルも公開された。【写真】日プ女子出身グループ、最新ビジュアル◆IS:SUE・RIN、活動再開を発表RINの活動再開にあわせ、IS:SUE公式YouTubeチャンネルにて、2月12日の19時30分から、