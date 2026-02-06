スタバが持ち帰りの袋を有料化し、一部店舗で定番商品を値上げします。スターバックスコーヒージャパンは2月18日から全国の約7割にあたる店で、定番メニューの一部を5円から30円値上げします。トールサイズの「スターバックスラテ」は495円から500円に、「ブリュードコーヒー」は420円から440円に引き上げます。（税込／一部店舗は値上げ対象外）原材料の価格上昇などが要因だとしています。また、これまで無料だった持ち帰