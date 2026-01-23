【ビックカメラAKIBA：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」事前抽選】 抽選期間：1月25日～1月26日 当選発表：1月30日 ビックカメラAKIBAは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の事前抽選を1月25日より実施することを発表した。抽選期間は1月26日まで。当選発表は1月30日に行なわれる予定。 本抽選販売では、1月18日までに発行されたお客様情報登録済みのビックカ