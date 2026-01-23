【ビックカメラAKIBA：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」事前抽選】 抽選期間：1月25日～1月26日 当選発表：1月30日

ビックカメラAKIBAは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の事前抽選を1月25日より実施することを発表した。抽選期間は1月26日まで。当選発表は1月30日に行なわれる予定。

本抽選販売では、1月18日までに発行されたお客様情報登録済みのビックカメラポイント機能付きカードもしくはビックカメラ公式アプリを所持していること、カードもしくはアプリに2026年1月18日までに1回以上の購入履歴があることが参加条件となっている。

応募制限として、1人1回までとなっているほか、エントリー可能な店舗は1店舗のみとなっており、同一カードまたは同一人物による複数受付が発覚した場合には抽選時に除外される。また、年始に発売された「2026年ガンプラ福箱」に当選したユーザーも抽選販売の対象外となる。

当選発表は店舗7Fおもちゃコーナーと、店舗の公式Xアカウントにて発表され、購入時には受付時のレシートのほか、ポイントカード、本人確認書類が必要となっている。

なお本抽選販売はビックカメラAKIBAでの実施内容となっており、他の店舗では実施内容が異なる場合があるため、最寄りの店舗の情報をチェックして欲しい。

(C)創通・サンライズ