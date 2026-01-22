韓国大手ベーカリーチェーン、パリバゲットが最近発売を開始した新製品「ベリーもちもちボール」の製造工程を変更した。22日、関連業界によると、パリバゲットは最近、各店舗に対し「21日の生産分より、ベリーもちもちボールの製造工程において、冷凍状態の生地に切れ目を入れる工程を削除するよう変更する」という通知を伝達した。パリバゲットはこの通知の中で、「解凍せず冷凍状態で切れ目を入れる工程により、作業が不便である