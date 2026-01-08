元「SKE48」の松井珠理奈（28）と男性5人組グループ「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が1月7日、都内のホテルで結婚会見を開いた。【写真】元SKE48松井珠理奈さん「一度は芸能界以外の仕事をしてみたい」金屏風を背中にした2人は、松井が「この方と一緒にいたら自分もすごく成長させていただける。ずっと一緒に、そばにいてもらえたら自分も素敵な人間になれるかなって思った」などとノロけ、辻本は交際を申し込んだ約3年前の