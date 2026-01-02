紫外線対策は一年中欠かせないもの。けれど、蒸し暑さや乾燥による不快感に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんな日常に寄り添う新提案として、ビオレUVから次世代の日やけ止めが登場します。湿度に応じて肌表面の状態をコントロールし、心地よさをキープする革新的な処方が特長。軽やかな使い心地と高いUVカット力を両立し、毎日たっぷり塗りたくなる新感覚の一本です。 湿度に応じて変化する新UV体験