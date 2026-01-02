ビオレUVの日やけ止めが進化♡肌が呼吸する新感覚UVクリーム誕生

紫外線対策は一年中欠かせないもの。けれど、蒸し暑さや乾燥による不快感に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そんな日常に寄り添う新提案として、ビオレUVから次世代の日やけ止めが登場します。湿度に応じて肌表面の状態をコントロールし、心地よさをキープする革新的な処方が特長。軽やかな使い心地と高いUVカット力を両立し、毎日たっぷり塗りたくなる新感覚の一本です。

湿度に応じて変化する新UV体験

2026年2月7日、日やけ止め市場5年連続売上No.1*1ブランド「ビオレUV」から、『ビオレUVアクアリッチエアリーホールドクリーム』が全国発売されます。

最大の特長は、湿度に応じて膜の厚みが変化する「UVカット＆快適KEEPアウタースキン」。

湿度応答剤が汗を吸収

湿度応答剤が水分を放出

蒸し暑い屋外では汗を吸収してベタつきを防ぎ、エアコンの効いた室内では水分を放出して乾燥を防ぎます。環境変化の大きい現代の生活に寄り添う、新しい日やけ止めの形です。

軽やか密着のスフレクリーム

アクアカプセル（寒天ゲル）に湿度応答剤を組み合わせた処方により、ふわっと軽いスフレ状のテクスチャーを実現。肌にのせるとみずみずしく広がり、溶け込むようにフィットします。

塗膜はまるで肌が呼吸するかのような軽さで、日中も快適な使用感が持続。先行販売では「また使いたい」と回答した方が89%*4にのぼるなど、使い心地への高い評価を得ています。

美肌も叶える高機能処方

SPF50+・PA++++、UV耐水性★★の高い紫外線防御効果に加え、美肌パウダーによる透明感アップ*5や、美容液成分（保湿）*6も配合。化粧下地として使えて、化粧崩れしにくいのも嬉しいポイントです。

合成着色料無配合、せっけんで落とせる処方で、毎日使いにも安心。心地いいエアリーフローラルの香りが、UVケア時間をやさしく彩ります。

内容量：70g

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

※展開カラー・サイズの記載はありません。

*1インテージSRI+®日焼け止め市場2020年8月～2025年7月累計販売金額＆数量

*2日本・タイ・台湾・香港の一部ドラッグストアにて、2025年3月先行販売

*3日本・タイ・台湾・香港での実績

*4女性20-59歳108名2025年4月実査

*5メイクアップ効果

*6ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

＊7すべての方にコメド（ニキビのもと）ができない、アレルギーが起こらないというわけではありません。

毎日使いたくなる新しい日やけ止め

紫外線を防ぐだけでなく、肌の快適さまで考え抜かれたビオレUVの新作。外でも室内でも心地よく過ごせる処方は、忙しい毎日を送る女性の強い味方です。

軽やかな使用感と美肌仕上がりで、UVケアが義務から楽しみへと変わるはず♡

これからの季節、日常に寄り添う一本として取り入れてみてはいかがでしょうか。