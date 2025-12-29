大阪・池田小事件で、罪のない子どもや教師を次々と殺傷した宅間守元死刑囚。宅間元死刑囚と獄中結婚した女性が、2004年に死刑が執行された後、最初にして最後のメッセージを公開した。そこに書かれていた苦悩と、執行当日の様子とは。【画像】宅間守元死刑囚、死刑執行前の最期の瞬間月刊『創』の篠田編集長による『死刑囚と家族になるということ』より一部抜粋、再構成してお届けする。 夫・宅間守に代わりお詫びします