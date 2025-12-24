¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖM¡½1¡×¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖM¡½1¡×ÊüÁ÷¤ÎÁ°Æü¤Ç¡¢¤Þ¤À·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡Ö¹ë²÷¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤¬À¸½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²í¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¸À¤¦¤È¤¯¤±¤É¡¢¾Þ¶â1000Ëü±ß¤È¸À¤¦¤È¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¥¦¥½¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡È²í»»¡É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÌÀÆüÍ¥¾¡¤·¤¿¤é5²¯±ß¡£³ÎÄê¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¹ë²÷¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö5