「かわいい」を大人に変換ふと鏡を見たときに感じる「無難」という退屈さ。 大人の装いに必要なのは、過度な装飾ではなく、知性を感じさせる「遊び心」。色を抑えたり、素材で締めたり。「甘いけれど、媚びていない」。そんな絶妙なバランス感覚を持つ、冬の小物リストを公開。透けることでハートモチーフも甘すぎないクリアハートピアス／ケネス・ジェイ・レーン（ZUTTOHOLIC）クリア素材なら大きめのモチーフアクセをすっきりと