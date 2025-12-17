今日はどっち？「可愛い人かキレイな人か」いつもの服の「飾り方」





「かわいい」を大人に変換

ふと鏡を見たときに感じる「無難」という退屈さ。 大人の装いに必要なのは、過度な装飾ではなく、知性を感じさせる「遊び心」。色を抑えたり、素材で締めたり。「甘いけれど、媚びていない」。そんな絶妙なバランス感覚を持つ、冬の小物リストを公開。







透けることでハートモチーフも甘すぎない

クリアハートピアス／ケネス・ジェイ・レーン（ZUTTOHOLIC）

クリア素材なら大きめのモチーフアクセをすっきりと飾れる。ゴールドパーツやパールのレトロなディテールがあると気品をそこなわずに済む。







モノトーンを可愛くハズす

リボンつきニット帽／ユナイテッドアローズ（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店）

シックなグレーのニットに、黒のサテンリボン。色味をモノトーンに徹することで、甘さが「キャッチーな愛嬌」へと昇華。あえてハンサムなジャケットやコートに合わせて。「ハズし」として使うのが、大人の余裕の正体。







「揺れ感で視線を奪う」重く見えないロングピアス

チェーンピアス／ココシュニック

チェーンの自然なゆらめきに気品が漂う。サークル状のチェーンモチーフによって、大きめサイズだけど抜けも得られる秀逸フォルム。







連ねることで凜とする

パールラリエット／プリーク（エイチ ビューティー＆ユース）

ただのパールでは終わらせない。不揃いなバロックパールを長く、自由に。首元で結ぶそのひと手間が、シンプルなニットスタイルにリズムを生み出す。丸いパールの優しさと、縦に落ちるラインの鋭さ。「甘さと辛さ」が同居する名品。







