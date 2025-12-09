東京ドームシティ＜THEキャラ CAFE STAND＞と「ガチャピン・ムック」が2025年12月16日(火)より期間限定でコラボレーション。オリジナルメニューやグッズが登場する。＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真4点）「ガチャピン・ムック」は、1973年に放送開始の幼児教育番組「ひらけ！ポンキッキ」に登場したキャラクター。今年で50周年を迎える。世界中を舞台にさまざまなスポーツに挑戦している恐竜の子ども『ガチャピン