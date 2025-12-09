【ガチャピン・ムック】THE キャラ CAFE STANDとコラボ！ オリジナルメニュー登場
東京ドームシティ＜THEキャラ CAFE STAND＞と「ガチャピン・ムック」が2025年12月16日(火)より期間限定でコラボレーション。オリジナルメニューやグッズが登場する。
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真4点）
「ガチャピン・ムック」は、1973年に放送開始の幼児教育番組「ひらけ！ポンキッキ」に登場したキャラクター。今年で50周年を迎える。
世界中を舞台にさまざまなスポーツに挑戦している恐竜の子ども『ガチャピン』と、ガチャピンを一生懸命に応援する食いしん坊な雪男の子ども『ムック』のコンビは、『ひらけ！ポンキッキ』から飛び出して、様々な分野で活躍中だ。
そんな「ガチャピン・ムック」が東京ドームシティの「THEキャラ CAFE STAND」と、2025年12月16日（火）より期間限定でコレボレーションが決定した。
グランドメニューに加え「ガチャピン・ムック」の期間限定オリジナルメニューが用意される。
きになるオリジナルメニュー、フードでは「ガチャピンの緑パフェ」「ムックの赤いランチボックス」「ドーナツプレート」の3種。ドリンクでは「ガチャピンの抹茶みるく」「ムックの苺ソーダ」「あったかマシュマロコーヒー」の3種が登場。
また、フード1品の注文で、「ましかくブロマイド」が1枚、ドリンク1品の注文で「コースター」が1枚プレゼントされる、購入者特典も用意されている。
そしてグッズには、「アクリルクリップ（ランダム）」「硬質カードケースセット」「なかよしキーチャーム」「ゆらゆらアクリルスタンド」が販売される。
ぜひこの機会に、東京ドームシティでガチャピンとムックをお楽しみを。
（C）GACHAMUKKU
＞＞＞コラボメニューやグッズをチェック！（写真4点）
「ガチャピン・ムック」は、1973年に放送開始の幼児教育番組「ひらけ！ポンキッキ」に登場したキャラクター。今年で50周年を迎える。
世界中を舞台にさまざまなスポーツに挑戦している恐竜の子ども『ガチャピン』と、ガチャピンを一生懸命に応援する食いしん坊な雪男の子ども『ムック』のコンビは、『ひらけ！ポンキッキ』から飛び出して、様々な分野で活躍中だ。
グランドメニューに加え「ガチャピン・ムック」の期間限定オリジナルメニューが用意される。
きになるオリジナルメニュー、フードでは「ガチャピンの緑パフェ」「ムックの赤いランチボックス」「ドーナツプレート」の3種。ドリンクでは「ガチャピンの抹茶みるく」「ムックの苺ソーダ」「あったかマシュマロコーヒー」の3種が登場。
また、フード1品の注文で、「ましかくブロマイド」が1枚、ドリンク1品の注文で「コースター」が1枚プレゼントされる、購入者特典も用意されている。
そしてグッズには、「アクリルクリップ（ランダム）」「硬質カードケースセット」「なかよしキーチャーム」「ゆらゆらアクリルスタンド」が販売される。
ぜひこの機会に、東京ドームシティでガチャピンとムックをお楽しみを。
（C）GACHAMUKKU