”サンエックスのようせいの魔法” によって、個性豊かな仲間たちが世界を越えて集まった新しいデザイン 「サンエックスユニバース」より、チェーン付きのぬいぐるみになって、サンエックスのキャラクターたちが一挙に36種も登場。＞＞＞「ずっといっしょんむいぐるみ」を全種チェック！（写真20点）「サンエックスユニバース」とは、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのよう