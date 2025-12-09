【サンエックスユニバース】新商品「ずっといっしょぬいぐるみ」にキャラクター36種類登場！
”サンエックスのようせいの魔法” によって、個性豊かな仲間たちが世界を越えて集まった新しいデザイン 「サンエックスユニバース」より、チェーン付きのぬいぐるみになって、サンエックスのキャラクターたちが一挙に36種も登場。
＞＞＞「ずっといっしょんむいぐるみ」を全種チェック！（写真20点）
「サンエックスユニバース」とは、これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。
懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けてくれる。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。
そんな「サンエックスユニバース」の新たなアイテムが、2025年12月中旬より全国の販売店やネットショップにて順次発売される。
「サンエックスユニバース」として、キャラクターたちが全36種のチェーン付きのぬいぐるみ「ずっといっしょんむいぐるみ」となって登場する。
「ピニームー」1種、「カイジュウパラダイス」1種、「たれぱんだ」2種、「ぷるぷるどっぐ」1種、「こげぱん」1種、「にゃんにゃんにゃんこ」2種、「アフロ犬」1種、「Twin Rabbit Angels」2種、「なごみまくり」1種、「リラックマ」4種、「モノクロブー」2種、「まめゴマ」2種、「次の日ケロリ」1種、「靴下にゃんこ」1種、「かものはしかも。」1種、「センチメンタルサーカス」1種、「すみっコぐらし」6種、「しらす隊」1種、「じんべえさん」1種、「ころころコロニャ」1種、「ぽかんとたん」1種、「シュガーココム―」1種、「いしよわちゃん」1種で、合計36種類がラインナップ。
すべてにサンエックスのようせいデザインのネームと、キャラクターに合わせたカラフルでかわいいカラーボールチェーンがついている。
大きさは手のひらサイズなので、かばんに付けてもかわいい！
お母さんが子どもの頃に夢中になったキャラクターもいるはず、ぜひ親子で楽しんでほしい。
（C）2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
