千葉県・幕張メッセにて開催中の「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でドクを演じたクリストファー・ロイド、ロレイン役のリー・トンプソン、ビフ役のトム・ウィルソン、ジェニファー役のクローディア・ウェルズが12月7日に行われたセレブ・ステージに登壇した。

参考：セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、浅野忠信らが集結 「東京コミコン2025」開幕

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のセレブ・ステージは、「東京コミコン2025」のアンバサダー・山本耕史による“歌唱”からスタート。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主題歌であるヒューイ・ルイス＆ザ・ニュースの「The Power of Love」を見事歌い上げ、会場を盛り上げた。

ステージには『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で主人公マーティ（マイケル・J・フォックス）の吹き替え声優を務めた三ツ矢雄二も登場。マーティになりきった三ツ矢がマーティの母ロレイン役を務めたトンプソンに「どれだけマーティのことを愛してますか？」と聞くと、トンプソンは「とっても愛しています。マーティは夢のような素晴らしい存在です。もちろんマーティを演じたマイケル・J・フォックスのことも愛しています。彼もきっと今日ここに来たかったと思います。こんなに素晴らしいメンバーが集まっていることを彼も喜んでくれるのではないでしょうか。みなさんが『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を本当に愛してくれていることが嬉しいですし、私自身も、息子のマーティがこれだけ大きな成功を収めたことを誇りに思っています」とマーティ役を務めたマイケル・J・フォックスに言及しながら感謝を述べた。

2025年に公開40周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。イベントが行われた12月7日は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の日本公開日で、まさに40周年記念日とる。40年経った今でも『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が日本で愛され続けている理由について質問が飛ぶと、トンプソンは「全世界全ての人に愛されるような普遍的な魅力があると思います。いわゆる“普通の人”がとても奇妙なシチュエーションの中にいきなり放り込まれて、自分、そして家族の人生を変えていくために、勇気を持って行動していくわけですから。映画自体もエキサイティングですが、日本の方々は特に趣味がいいんだと思います。それは私たちにとっても本当に心強いことです。日本のみなさん、ありがとうございます」と日本の観客に感謝のコメント。

ウィルソンも「日本に来るのは5回目くらいですが、来るたび本当に感動しています。毎回、自分や家族に親切にしてくれますし、とても温かく迎えてくれます。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』がなぜ日本でこんなに人気があるかと言うと、日本ではいろんな漫画やアニメがあり、幅広いジャンルの映画もあります。日本のみなさんは特に良いストーリーを求めていると感じます。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』はアクションもSFもアドベンチャーもあり、それらがうまく融合している作品。また、それらの要素に加え、“友情”と“家族への愛”が根底にあります。“友情”というのはドクとマーティ、“家族の愛”はジョージとロレインの愛です。面白いのは、マーティがタイムマシンに乗って過去に行き、若い頃の父と母に会って友達になること。そこが他の作品にないユニークなころですよね」と、笑顔で答えた。

ウェルズも「実は私も、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は家族愛の描き方が素晴らしく、日本人は趣味が良いと答えようと思っていましたが、リーとトムが答えてくれましたね（笑）。他の視点で言うと、日本人のみなさんは、とても秩序を愛し、細かいディテールに注意を払っていると思います。そこが、日本人のみなさんの素晴らしいところ。そんな日本の方々が、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を愛してくれるのは、映画そのものが完璧だから。ディテールにもこだわっていて、一つひとつのことに意味がある。なので、日本のみなさんに受け入れられているんだと思います」と回答。

最後にロイドは、「『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は国際的な成功を収めることができました。それは、全ての人がどの場所に行きたいのか、未来なのか、過去なのか……それを自分が決めることができる。そのことがすごく楽しみなんだと思います。稲妻が光り、自分が決めたところに行くことができる。そういった映画を観ることによって、視聴者も“自分だったらどうしよう”と考えると思うんです。みんないろいろなことに想いを馳せる。それが、タイムトラベルができるという、この映画の特性で受け入れられる理由だと思います」と自身の考えを述べた。

最後に4人はコミコン恒例の“Tシャツランチャー”を行い、会場を盛り上げた。

なお日本では、12月12日から史上初のIMAX、そして4DXでの『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映が行われる。

（文＝宮川翔）