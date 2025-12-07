2025年12月23日（火）から25日（木）の3日間限定で、『SAPPORO STREAM HOTEL』7階にある『BAR & GRILL Splish』にて『Splish Noël Dinner Course 2025 ～Gastronomie de Lumière（ガストロノミー・ド・リュミエール）～』が開催されます。 画像：東急ホテルズ Gastronomie de Lumière（ガストロノミー・ド・リュミエール）とは、フランス語で“光の美食”という意味。見