ラ・リーガ 25/26の第15節 ビルバオとアトレチコ・マドリードの試合が、12月7日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた