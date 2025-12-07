ラ・リーガ 25/26の第15節 ビルバオとアトレチコ・マドリードの試合が、12月7日05:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）らが先発に名を連ねた。

33分、ビルバオが選手交代を行う。アイメリク・ラポルト（DF）に代わりダニエル・ビビアン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から選手交代。コナー・ギャラガー（MF）からコケ（MF）に交代した。

62分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。クレマン・ラングレ（DF）、ティアゴ・アルマダ（MF）に代わりマッテオ・ルッジェーリ（DF）、アレクサンデル・セルロート（FW）がピッチに入る。

66分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。フリアン・アルバレス（FW）からアントワヌ・グリーズマン（MF）に交代した。

66分、ビルバオは同時に2人を交代。イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、ゴルカ・グルセタ（FW）に代わりアレハンドロ・レゴ（MF）、ウナイ・ゴメス（MF）がピッチに入る。

72分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ニコラス・ゴンサレス（FW）からジャコモ・ラスパドーリ（FW）に交代した。

82分、ビルバオは同時に2人を交代。ヘスス・アレソ（DF）、オイアン・サンセト（MF）に代わりアンドニ・ゴロサベル（DF）、ウルコ・イゼタ（FW）がピッチに入る。

85分、ついに均衡が崩れる。ビルバオのニコ・ウィリアムズ（FW）のアシストからアレックス・ベレンゲル（FW）がゴールが生まれビルバオが先制する。

以降は試合は動かず、ビルバオが1-0で勝利した。

なお、ビルバオは14分にミケル・ハウレギサール（MF）、20分にイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、28分にアイメリク・ラポルト（DF）に、またアトレチコ・マドリードは12分にコナー・ギャラガー（MF）、90+4分にコケ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 07:00:38 更新