大阪府内の企業を対象とした調査で、ほぼ半分に退職代行サービスを使って離職した人がいるとする結果を、大阪労働局がまとめた。年齢は２０歳代が７割超と、若年層の利用が目立った。調査は府内の３１９社が対象。四半期ごとに景況感などを尋ねる「ハローワーク雇用等短期観測」と合わせ、８月から９月にかけて初めて実施した。退職代行サービスを使った正社員の離職者がいる割合は４２・１％で、正社員以外は２・８％。「両