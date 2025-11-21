今年2025年は“昭和100年”という大きな節目の年。その昭和100年も、ついに残り1か月あまりとなった。時代の終わりを前に、昭和の名曲を味わいながら100年を送り出そうという記念ライブが、2025年11月28日（金）に南千住で開催される。出演するのは、昭和歌謡で活躍する 原めぐみ と、アニメ・ジャズで幅広く知られるシンガー 奥土居美可。二人が昭和の魅力にあふれたステージを届ける。■ “ボイトレ＆ライブ”で昼から昭和気分に