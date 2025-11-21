昭和100年が終わるまで、残り1か月──節目の年を締めくくる「昭和100年記念ライブ」開催へ
今年2025年は“昭和100年”という大きな節目の年。その昭和100年も、ついに残り1か月あまりとなった。時代の終わりを前に、昭和の名曲を味わいながら100年を送り出そうという記念ライブが、2025年11月28日（金）に南千住で開催される。出演するのは、昭和歌謡で活躍する 原めぐみ と、アニメ・ジャズで幅広く知られるシンガー 奥土居美可。二人が昭和の魅力にあふれたステージを届ける。
■ “ボイトレ＆ライブ”で昼から昭和気分に浸れる
会場は「MJはうす」（荒川区南千住1-15-4 トリニティビル5F）。
都営荒川線「三ノ輪橋」徒歩1分、東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅3番出口から徒歩3分とアクセスも良い。
13時から17時までは、初心者からプロまで参加できるボイトレ＆ライブ（1時間2,500円・複数枠参加可）を実施。
ミニライブ観覧の場合は1,500円で参加できる。
■ 昭和100年のフィナーレを飾るコラボライブ
夜18時30分からは、いよいよ昭和100年記念ライブ（3,500円）がスタート。
昭和の名曲を二人が歌い継ぎ、時代の空気をよみがえらせる特別なステージとなる。
さらに、20時30分からは観客も気軽に参加できるカラオケタイム（1,000円）を実施。昭和の終わりをみんなで盛り上げるアットホームなイベントだ。
予約は、チラシのQRコードのLINEにアクセス！
■ ボランティアスタッフも募集中
イベント運営を支えるボランティアスタッフも若干名募集している。
問い合わせは okudoi@gmail.com または 会場オーナー・じゅん氏 まで。
今年で最後となる「昭和100年」。
その歴史的な節目を、一緒に歌って笑って締めくくる特別な一夜になりそうだ。
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
