大谷が唯一挨拶をやめた監督はもうダグアウトにいない(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、今季のパドレス戦でロベルト・スアレスに100マイル（約160.9キロ）の速球を背中にぶつけられたシーンについて、米スポーツ専門局『ESPN LA』の番組が振り返っている。【動画】実は怒っていた？大谷翔平の背中に直撃したスアレスの報復投球シーンこれに関して、ロサンゼルスでドジャースを取材しているブレイク・ハリス記者は自身