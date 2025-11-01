26年前、名古屋市西区のアパートで、当時32歳の女性を殺害したとして69歳の女が逮捕された事件で、亡くなった女性の夫が一夜あけ、心境を語りました。この事件は1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32歳）が、殺害されたものです。警察は10月31日、奈美子さんの首などを刃物で複数回刺すなどして殺害したとして、港区の安福久美子容疑者（69）を逮捕しました。一夜あけ、奈美子さんの夫・悟さんが改めて