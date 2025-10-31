11月開催の大分国際車いすマラソンを前に、杵築市の小学校で児童が障害のあるアーティストと一緒に開会式の会場に飾る作品を制作しました。 【写真を見る】大分国際車いすマラソンを前に小学生とアーティストが開会式に花を添えるパネルを共同制作 この取り組みは、障害者の雇用を推進する太陽の家企業会が11月16日に行われる大分国際車いすマラソンの開式前イベントとして行いました。 杵築市の大田小学校に31日