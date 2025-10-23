ウクライナ当局の発表によると、ロシア軍は２１日夜から２２日にかけて、ウクライナ各地へ大規模な攻撃を行った。首都キーウ市と同市郊外では、集合住宅で火災が発生するなどし、子どもを含む６人が死亡、３０人以上が負傷した。ウクライナ和平を巡る協議の進展が見込めない中、露軍は激しい攻撃を続けている。ウクライナ軍によると、露軍は２１日夜から２２日午前までに無人機（ドローン）４０５機、ミサイル２８発を投入。ウ