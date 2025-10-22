動物とのふれあいを通じて優しい心を育んでもらおうと、大分県日田市で子ども園で園児たちが乗馬を体験しました。 【写真を見る】園児が乗馬体験動物とのふれあいで優しい心育む大分 日田市のすばるこども園では、毎年この時期に動物とのふれあいを通して生き物に優しく接する心を育んでもらおうと、乗馬体験を行っています。 22日は、熊本県産山村から2頭の馬が園にやってきました。そして、4歳から6歳の園児たちが背中に