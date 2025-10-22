Image: Amazon.co.jp この記事は2025年4月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。掃除機にもさまざまな種類がありますが、ゴミの吸引力が強いだけでなく、軽くて操作しやすく、コードレスで収納しやすいものを選びたいもの。そんな理想を叶える掃除機として今回紹介するのが、総合電動工具メーカー