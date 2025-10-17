スポニチスポニチアネックス

佐々木朗希の球速が落ちた理由は？ドジャースの投手コーチが質問に回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースの投手コーチが取材で、佐々木朗希の球速が少し落ちたことに言及
  • 「使用過多とメカニカルな部分の両方」「負荷が大きかった」と説明した
  • リリーフ転向して2〜3週間のため生活リズムに慣れていない部分もあるとした
  • 3回を無安打無失点に抑えたドジャース・佐々木朗希投手（写真：Imagn/ロイター/アフロ）
    「彼は本当に素晴らしかった」敵将も称賛　佐々木朗希が圧巻の3回パーフェクト「互角のシリーズだった」両チームをたたえる 2025年10月10日 16時0分
  • スポニチ
    ロバーツ監督　山本由伸は「一晩中、完全に試合を支配していた」　1失点メジャー初完投の投球内容を絶賛 2025年10月15日 12時58分
  • スポニチ
    日本ハム・伊藤大海　2度目登板でCS初勝利誓う　オリックスとのファーストS初戦先発へ 2025年10月10日 5時30分
  • 　ノック中に笑顔を見せる玉村（撮影・市尻達拡）
    広島・玉村　ムキムキ大作戦「まだ薄っぺらいので」 シーズン中に松田オーナーから激励「結果でいいものを」恩返し誓う 2025年10月13日 8時0分
  • スポニチ
    レジェンド・カーショーも山本由伸を大絶賛！「ボールが走っていた」美しいフォーム、愛息に「ヨシを見ろ」 2025年10月15日 14時1分

