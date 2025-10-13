日本コカ･コーラは10月11日・12日の2日間、さいたまスーパーアリーナ(埼玉県さいたま市)で体験型音楽イベント「Coca-Cola X Fes 2025(コカ･コーラ クロス フェス)」を開催した。テーマは「あなたとつくるフェス」。当日の会場では、アーティストによるライブパフォーマンスのほか、ファッション、フード、ゲームなど多彩な体験コーナーを設け、“夢中全開。”になれる空間を演出した。XG が「コカ・コーラ」CMソング「MILLION PLAC