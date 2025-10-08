カバヤ食品の玩具菓子「セボンスター」を本格ジュエリー化する企画「大人のセボンスター」に第3弾が登場。宝石専門店KARATZとコラボした新作ペンダント「シルバーモデルミラージュedition」が、10月17日〜30日の間、博品館TOY PARK銀座本店1Fで先行販売されます。その後、2025年冬にかけて順次展開予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】第3弾の幕開けを飾るのは、第1弾で登場した「シルバーモデルミ