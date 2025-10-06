韓国発のメイクアップブランド「LUNA（ルナ）」から、美容系YouTuber・コスメヲタちゃんねるサラさんとの夢のコラボレーションが実現しました♡2025年10月1日より新登場する『コンシールブレンダーパレット05 トーンリセットカバー』は、日本人の肌に合わせたカラー配分で、気になる肌悩みを自然にカバー。LUNAならではの高いカバー力と、サラさん監修の繊細な色設計で“理