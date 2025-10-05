女友達を見て、「普通はそこまで彼氏に尽くさないでしょ！？」と驚くこともあるかもしれません。では、どのような尽くしかたに同性は驚愕しているのでしょうか。『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『彼氏にそんなことまでするの！？』と思った女友達の驚愕行動９パターン」をご紹介します。【１】彼氏の家賃や生活費を全部支払ってあげている。「完全に貢いでるとしか思えない」（３０代女性）というように、度が