「ア・リーグ・地区シリーズ、ブルージェイズ１０−１ヤンキース」（４日、トロント）ヤンキースが１４安打を浴び、２桁１０失点を喫してブルージェイズに敗れた。先発のルイス・ヒルが初回、二回と立て続けに失点。三回途中２失点でＫＯされると、主導権を与えてしまった。打線はなかなかチャンスを作れない展開だったが、六回に千載一遇の逆転機が訪れる。ボルピーがこの試合初の長打となる二塁打を放ってチャンスメーク