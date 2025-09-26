Other World Computing, Inc.（OWC）は9月26日（金）、USB4対応のエンクロージャー「OWC Express 4M2」を発売した。NVMe M.2 SSDを最大4枚まで搭載できる。直販価格はエンクロージャー単体が3万9,600円、OWC SoftRAIDとのセット品が6万2,700円。 実効最大速度3,200MB/秒を実現したというエンクロージャー。RAID 0、1、4、5、1＋0といった構成にも対応し、ワークフローに最適