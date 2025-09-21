ブルボンは、カカオ原料の高騰でチョコレート商品の値上げが相次ぐ中、チョココンビビスケットやプレーンビスケットなど“お手頃価格”商品に勝算を見込む。チョコレートの値上げが相次ぎ、一部の消費がビスケットなどに流れている可能性がある。インテージSRI＋によると、ビスケット種類別市場で2024年と19年を比較すると、最大ボリュームのプレーンビスケット販売金額は46.2％増、次いでボリュームの大きいチョココンビの