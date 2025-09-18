10月クールの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演することが発表された目黒蓮（28）。Snow Manとしては11月から5大ドームツアーが始まるが、多忙を極める目黒の異変にファンがざわついている。ファンが注目しているのは目黒のブログ。有料会員だけが読むことのできるものだが……。「目黒さんはこの2カ月間で一度もブログを更新していないのです。会員は月額330円でSTARTO ENTERTAINMENTのタレントのブログなどを楽