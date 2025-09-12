新型「アクア」中身も大進化2025年9月1日、トヨタは一部改良した新型「アクア」を発表しました。エクステリアデザインが大きく変わり、フロントフェイスは「ハンマーヘッド」モチーフが採用され、SNSなどでは「プリウス風」とも言われています。しかし、装備やメカニズムも大きく進化しました。新型アクアの改良内容を改めて詳しく見てみましょう。ハンマーヘッド顔採用でデザイン一新した新型「アクア」【画像】超カッコイイ