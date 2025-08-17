10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「放課後NEWS」を運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、現役高校生に聞いた、バンド「サザンオールスターズ」の人気曲ランキングを紹介しています。調査は6月17日〜7月2日にかけて、現役高校生の男女477人にインターネットで行われました。3位は、同バンドのデビュー曲「勝手にシンドバッド」（7.7％）でした。投票した人からは「イントロが好き」「歌詞が好き