10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「放課後NEWS」を運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が、現役高校生に聞いた、バンド「サザンオールスターズ」の人気曲ランキングを紹介しています。

調査は6月17日〜7月2日にかけて、現役高校生の男女477人にインターネットで行われました。

3位は、同バンドのデビュー曲「勝手にシンドバッド」（7.7％）でした。投票した人からは「イントロが好き」「歌詞が好き」という声が寄せられたということです。2位は、大ヒット曲「TSUNAMI」（20.8％）でした。回答では「歌番組で歌っているのを見て聞くようになった」「家族が車で聞いていてハマった」「運動会でこの曲で踊って好きになった」などの感想が見られたということです。

1位は、人気曲「真夏の果実」（42.3％）でした。回答者からは「歌詞がいい」「メロディもよい」「一度聴いたら記憶に残る曲調」などのコメントが集まったということです。

同社は、同曲が1位に選ばれたことについて「夏の恋を果実に例えたはかない歌詞が世代を超えて共感されていることがわかりました」「桑田佳祐さんが作り出す天才的なメロディーラインはどの世代も魅了しているようです」と分析しています。

