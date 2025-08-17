福岡の松岡大起「鈴木優磨選手はすごく何でもできる選手。そこは頭に入っていた」アビスパ福岡は8月16日、J1リーグ第26節で鹿島アントラーズと対戦し、1-1で引き分けた。終了間際に同点ゴールを許してしまったものの、首位相手に試合をコントロールした福岡。FW鈴木優磨とのデュエルで存在感を示したMF松岡大起は、「仕事をやらせないというところは意識してやりました」と明かした。相手キーマンの鈴木に対して、ボランチで先