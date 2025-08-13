「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が開幕学童軟式野球の日本一を決める「高円宮賜杯第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」が13日、新潟県の各球場で開幕した。8大会連続18回目の出場の多賀少年野球クラブ（滋賀）は8-5で甲斐ジュニアベースボールクラブ（山梨）を破った。雨天のため1日遅れの開幕となった“小学生の甲子園”は、初戦から熱戦が繰り広げられた。