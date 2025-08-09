８月９日開催のJ１第25節で、浦和レッズが横浜FCとアウェーで対戦した。この試合で、浦和のMF中島翔哉がメンバー外となり、反響を呼んでいる。X上では、次のようなコメントが次々に上がり、トレンド入りする事態となった。 「なんでベンチ外なんだろ」「あれーーー中島翔哉選手どこーーーなんで試合に出てくれないの」「プロサッカーを観るうえでワクワクするプレーができる選手なんだよなぁ。何が問題なのか...」「も