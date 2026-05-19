Asia Web3 Alliance Japan、東京都運営「Tokyo Innovation Base」と連携し、Web3スタートアップエコシステム強化へ

一般社団法人Ａｓｉａ Ｗｅｂ３ Ａｌｌｉａｎｃｅ日本

東京 - Asia Web3 Alliance Japan（以下、AWAJ）は、東京都が運営するスタートアップ支援一大拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）」のパートナーとして正式に参画したことをお知らせいたします。本パートナーシップは、日本におけるWeb3イノベーションおよびスタートアップ育成を加速させ、グローバルハブとしての地位確立に向けた重要な一歩となります。

本連携を通じて、AWAJはTokyo Innovation Baseと密接に協力し、機関ネットワークやグローバル市場へのアクセス、戦略的な成長機会の提供を通じて、Web3スタートアップコミュニティの支援および成長促進に取り組みます。また、スタートアップ、企業、投資家、規制当局の連携を強化し、持続可能なエコシステムの構築を目指します。

AWAJ代表、Hinza Asifからのメッセージ

「日本において、国際的なプロジェクトを支援すると同時に、日本のWeb3スタートアップがグローバルに展開する機会を創出する強固なプラットフォームの存在は不可欠です。政府支援の取り組みや戦略的パートナーシップを通じて、AWAJはこうした架け橋の構築に取り組んでいます。Web3 Salonは、そのビジョンを実現するための重要な取り組みの一つであり、エコシステム同士をつなぎ、イノベーションを支援し、スタートアップが国境を越えて成長することを後押ししています。」

Tokyo Innovation Base（TIB）について

東京都が設立したスタートアップ支援の一大拠点です。起業家、投資家、大手企業、公共機関が集結し、イノベーションと事業成長を促進する中核拠点として機能しています。

メンタリング、ビジネスマッチング、資金調達機会、海外展開支援などを提供する協働環境を備え、東京をスタートアップおよび先端技術の主要拠点として位置づけています。

Asia Web3 Alliance Japan（AWAJ）について

日本およびアジア太平洋地域におけるWeb3エコシステムの発展を支援する非営利型アライアンスです。スタートアップ企業と機関パートナーの連携支援、規制当局の協働促進、グローバル市場へのアクセス支援を行っています。

政府機関、企業、国際的ステークホルダーとの強固なネットワークを背景に、ブロックチェーンおよびデジタルアセット技術のイノベーションと社会実装を推進しています。

Web3 Salonについて

Web3 Salonは、JETROの支援を受け、AWAJが主要なエコシステムパートナーと連携して推進する政府支援型のスタートアップコミュニティプロジェクトです。創業者、開発者、業界リーダーがつながり、協力しながらビジネスを拡大できるプラットフォームを提供しています。

Web3 Salonを通じて、スタートアップは機関投資家や業界関係者との連携、規制に関する知見、そして海外展開の機会にアクセスでき、構造化された支援的なエコシステムの中で成長することが可能になります。

本パートナーシップの戦略的ビジョン

本連携のもと、AWAJは以下の取り組みを推進します。

・TIBのエコシステムとの連携を通じたWeb3 Salonコミュニティの強化

・Go-to-Market戦略およびグローバル展開支援の提供

・機関パートナーおよび規制当局との直接的な連携機会の創出

・Web3およびブロックチェーン分野における日本の国際的地位の向上

おわりに

本パートナーシップの締結は、日本におけるより強固かつグローバルなスタートアップ・エコシステムの構築に向けた決意を表明するものです。AWAJのWeb3領域における専門性と国際ネットワーク、そして東京都のイノベーション基盤を掛け合わせることで、新たな機会を創出し、Web3業界のさらなる成長を加速してまいります。