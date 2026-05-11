クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」とEVolityのフリートマネジメントサービスがシステム連携を開始

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪府大阪市、代表取締役：安田 將佑、以下「パイ・アール」）と、EVolity株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：天池 正治、以下「EVolity」）は、パイ・アールが提供するクラウド型アルコールチェックシステム「アルキラーNEX」と、EVolityが提供するフリートマネジメントサービスとのシステム連携を開始いたしましたのでお知らせいたします。本連携により、「アルキラーNEX」のアルコール検知結果がEVolityのフリートマネジメントサービスへ自動で反映されるようになります。これにより、管理者は車両・電池・充電データと乗務員のアルコール検知情報をひとつのプラットフォーム上で一元管理できるようになり、安全運行と業務効率化の両立を実現します。

連携の背景

アルキラーNEX×EVolity

法人車両のEVシフトが加速するなか、EV特有の電池・充電管理に加え、アルコールチェックの対応など、管理者が扱う情報は増え続けています。こうした課題に応えるべく、法人車両の統合管理プラットフォームを提供するEVolityと、白ナンバー向けアルコールチェックシステムでシェアNo.1の「アルキラーNEX」を展開するパイ・アールがシステム連携を開始しました。

本連携の概要

1. アルコール検知結果をEVolityのフリートマネジメントサービスへ自動連携

「アルキラーNEX」で実施したアルコール検知結果が、EVolityのフリートマネジメントサービス上に自動で取り込まれます。管理者は別システムを開くことなく、ひとつの画面でアルコールチェックの実施状況を確認できるため、管理工数を大幅に削減します。

2. 車両・充電・アルコール検知を一元管理

車両の稼働状況、EVの電池・充電データ、そしてアルコール検知記録をひとつのプラットフォーム上で統合管理できます。これまでバラバラだった安全管理と車両管理の情報が集約されることで、運行全体の可視化と迅速な意思決定を支援します。

3. 法令遵守と安全運行体制の強化

顔認証やワンタイムパスによる不正防止機能を備えた「アルキラーNEX」のデータがEVolityのフリートマネジメントサービスに連携されることで、記録の信頼性を担保しつつ、法令遵守の徹底を図ります。検知漏れや未実施のアラートと車両データを合わせて確認できるため、安全運行体制の強化につながります。

パイ・アールは今後も、「アルキラーNEX」を通じた外部サービスとの連携を積極的に推進し、飲酒運転撲滅と安全運転管理業務のDXに貢献してまいります。

■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」

「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。導入社数5,200社（※1）を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1（※2）を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。

※1 2025年11月末時点でのアルキラーシリーズ導入社数（自社調べ）

※2 株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/

▪️会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/

■ EVolity フリートマネジメントサービス

EVolityが提供するフリートマネジメントサービスは、EVにとどまらずエンジン車を含むあらゆる法人車両を対象に、車両管理・電池管理・充電管理を一体で行える統合プラットフォームです。運行日報の自動作成、CO2削減量や消費電力などEVにまつわる各種データの分析、リース・保険情報の参照といった基盤機能を備え、法人車両の運用全体を支援します。

HP：https://evolity.co.jp/

■会社概要

社名： EVolity株式会社

取締役社長：天池 正治

本社：東京都中央区銀座8丁目21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル 6階

事業内容：商用EV向けフリートマネジメント事業（車両・電池・充電管理サービス）、充電インフラ事業

企業HP：https://evolity.co.jp/